Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen in Kehl und Offenburg

Kehl/Offenburg (ots)

Beamte der Bundespolizei haben bei einer nächtlichen Kontrolle im Bahnhof Offenburg einen Mann von der Elfenbeinküste festgenommen. Gegen den 24-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Er wurde heute Morgen nach richterlicher Vorführung ins Gefängnis gebracht. Bereits gestern Nachmittag gelang die Festnahme eines französischen Staatsangehörigen an der Tram D Haltestelle in Kehl. Er wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz per Haftbefehl gesucht und konnte durch die Bezahlung der Geldstrafe eine 22-tägige Haftstrafe abwenden. Da er aber einen verbotenen Schlagstock mit sich führte, erwartet ihn eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

