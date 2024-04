Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Dieseldiebstahl/Bundespolizei sucht Zeugen

Hohberg/Niederschopfheim (ots)

Bislang Unbekannte entwendeten in der Nacht des 11. April ca. 480 Liter Dieselkraftstoff aus drei Baggern, die sich in einer Bahnbaustelle in Hohberg Niederschopfheim befanden. Der Tatzeitraum kann auf den 10. und 11. April eingegrenzt werden. Zu möglicher Täterschaft liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell