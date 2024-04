BPOLI-OG: Urkundenfälschung aufgedeckt

Neuried/Altenheim (ots) - Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht auf Dienstag am Grenzübergang in Altenheim einen tunesischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen den 25-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 30 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion ...

