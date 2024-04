BPOLI-OG: Bundespolizei stellt unbefugte Gleisüberschreitung fest

Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben am Sonntag Abend gegen kurz vor Mitternacht einen 36-jährigen türkischen Staatsangehörigern am Zentralen Omnibusbahnhof in Kehl angetroffen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen des Fahrens trotz Fahrverbot. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1084,50 Euro bezahlen und damit einen Gefängnisaufenthalt abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Saskia Fischer Telefon: 0781/9190-103 ...

