Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefälschtes Identitätsdokument festgestellt

Kehl (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, wurde bei der Kontrolle eines aus Frankreich einreisenden Fernreisebusses mit der Route Straßburg-Ravensburg am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein algerischer Staatsangehöriger festgestellt. Dieser konnte sich nur mit einem Foto seines algerischen Reisepasses gegenüber den Beamten der Bundespolizei ausweisen. Bei der Durchsuchung wurde eine geringe Menge an Cannabis sowie eine totalgefälschte belgische Identitätskarte aufgefunden. In seiner Vernehmung gab der 22-jährige an, dass er die gefälschte belgische Identitätskarte beschafft hätte, um in Frankreich arbeiten zu können. Am selbigen Tage wurde er den französischen Behörden im Rahmen einer Zurückschiebung übergeben. Dem 22-jährigen droht eine Anzeige aufgrund des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen, unerlaubter Einreise ins Bundesgebiet sowie des Verstoßes gegen das KonsumcannabisGesetzes.

