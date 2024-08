Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Hochwertiges Kinderfahrrad gefunden.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (07.08.2024) wurde ein unverschlossenes und vermutlich gestohlenes Citybike für Kinder in der Behringstraße auf dem Gehweg gefunden. Das Fahrrad ist ein Decathlon Modell Rock D4 in schwarz mit orangenen Absetzungen und befindet sich in einem sehr gepflegten, neuwertigen Zustand. Wer Hinweise zum Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell