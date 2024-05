POL-UN: Bergkamen - zwei Personen nach Einbruch in ein ehemaliges Fabrikgebäude festgenommen

Kamen (ots) - Sonntagmorgen (12.05.2024) ist gegen 01.10 Uhr in Kamen-Methler an der Straße "In der Kaiserau" ein weißer Fiat 500 vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand - es entstand ein hoher Sachschaden. Der Pkw wurde zur Feststellung der Brandursache und für weitere Ermittlungen sichergestellt. Zeugen, die Angaben zu dem Tathergang in Kamen-Methler machen können oder die unbekannten Täter ...

