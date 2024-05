Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Zigarettenautomat aufgesprengt

Holzwickede (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen (12.05.2024)) einen Zigarettenautomaten an der Voigtstraße aufgesprengt.

Gegen 3.20 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall und bemerkten daraufhin den zerstörten Automaten. Eine oder mehrere Personen liefen anschließend davon.

Am Tatort konnten zahlreiche Zigarettenschachteln und Hartgeld aufgefunden werden. Über mögliche Beute liegen noch keine Angaben vor.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell