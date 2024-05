Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Viktoriastraße Ausflug mit E-Scooter endet im Krankenhaus

Unna (ots)

Am Freitag, den 10.05.2024 gegen 14:05 Uhr befuhren zwei Brüder (18 und 14 Jahre) aus Unna, verbotener Weise, auf einem E-Scooter die Viktoriastraße in Richtung Hammer Straße. Nach dem Queren der Fahrbahn, um auf den nördlichen Geh-Radweg zu gelangen, rutschte der E-Scooter nach einem leichten Schlenker weg. Die Brüder kamen zu Fall und verletzten sich. Sie wurden vor Ort betreut und anschließend einem Krankenhaus zugeführt, wo Kopfverletzungen, Schürfwunden und ein abgebrochener Zahn behandelt werden mussten.

E-Scooter erfreuen sich gerade im Sommer immer größerer Beliebtheit. Zu den häufigsten Verstößen von E-Scooter Benutzern im Straßenverkehr zählen u.a. das Fahren zu zweit auf einem E-Scooter, das Abbiegen ohne dies per Handzeichen kenntlich zu machen, das Fahren nebeneinander, sowie das Anhängen an ein anderes Fahrzeug. All diese Verstöße ziehen Bußgelder nach sich.

