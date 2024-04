POL-IZ: 240402.4 Itzehoe: Versuchter Einbruch bei Autohaus

Heide (ots) - Seit Karfreitag ist es in Heide zu zwei Einbrüchen in der Meldorfer Straße gekommen. In einem Fall erbeuteten die Täter unter anderem Ringe, im zweiten schlug die Bewohnerin den Eindringling in die Flucht - er nahm nichts mit. In der Zeit von Freitag, 16.45 Uhr, bis zum Samstag, 12.45 Uhr, drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Sie verschafften sich Zutritt über ein Fenster und ...

