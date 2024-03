Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240331.1 Heide: Zwei Einbrüche in einer Straße

Heide (ots)

Seit Karfreitag ist es in Heide zu zwei Einbrüchen in der Meldorfer Straße gekommen. In einem Fall erbeuteten die Täter unter anderem Ringe, im zweiten schlug die Bewohnerin den Eindringling in die Flucht - er nahm nichts mit.

In der Zeit von Freitag, 16.45 Uhr, bis zum Samstag, 12.45 Uhr, drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Sie verschafften sich Zutritt über ein Fenster und stahlen zwei Ringe sowie eine Musikbox. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Am Samstag stieg zudem ein Unbekannter gegen 23.00 Uhr über ein Fenster in eine Werkstatt eines Einfamilienhauses ein und gelangte von dort aus in den Wohnbereich. Als sich der Täter in der Küche aufhielt, erwischte ihn die Bewohnerin, woraufhin der Mann ohne Beute die Flucht ergriff. Der durch ihn angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa 750 Euro liegen. Laut der Zeugin war der Einbrecher 160 bis 170 cm groß.

Zeugen, die Hinweise in einem der Fälle geben können, sollten sich an die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

