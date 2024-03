Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240330.3 Heide: Gewalt gegen Mitarbeiter von Polizei und Rettungsdienst

Heide (ots)

Bei einem Einsatz am Heider Bahnhof am Freitagmittag hat sich eine Frau gegenüber den Einsatzkräften gewalttätig und respektlos verhalten. Sie war zuvor unerlaubt auf den Gleisen unterwegs und kam letztlich in ein Krankenhaus.

Kurz nacheinander rückten eine Streife der Landes- und der Bundespolizei zum Bahnhof in der Güterstraße aus, weil dort eine weibliche Person auf den Gleisen laufen sollte. Während die Einsatzkräfte beim ersten Einsatz keine Verdächtige antrafen, stießen sie gegen 12.00 Uhr auf eine Betrunkene, auf die die Beschreibung passte und die sich im Bereich des Bahnhofs aufhielt. Die Dame wies eine Kopfverletzung auf, die offenbar von einem Sturz stammte und der Behandlung bedurfte, so dass ein Rettungswagen ebenfalls den Ort aufsuchte. Im weiteren Verlauf und auf dem Weg in eine Klinik griff die 36-Jährige die Beamten an, beleidigte sämtliche Einsatzkräfte und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Ein Atemalkoholtest bei ihr ergab einen Wert von 2,61 Promille. Die Dithmarscherin musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen und verblieb später im Krankenhaus.

Die Frau muss sich nun strafrechtlich aufgrund ihres Verhaltens gegenüber den Rettungssanitätern und den Beamten von Bund und Land verantworten. Alle Geschädigten waren nach dem Geschehen weiterhin dienstfähig, teils leichtverletzt. Zudem erwartete sie eine Anzeige wegen des Eingriffs in den Bahnverkehr.

Merle Neufeld

