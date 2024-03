POL-IZ: 240330.2 Heide: Täter flüchtet nach Automatenaufbruch

Bahrenfleth (ots) - In der Nacht zu heute hat ein Unbekannter ein Auto auf einem Parkplatz in Bahrenfleth in Brand gesetzt. Die Flammen zerstörten den Wagen komplett, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Kurz nach 02.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Dorfstraße aus. Dort stand ein Mercedes auf einer Parkfläche im Bereich der Kirche in Flammen. Trotz des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren aus ...

