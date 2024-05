POL-VDMZ: Sperrung eines Fahrstreifens im Baustellenbereich

Erbes-Büdesheim (ots) - Am 03.05.2024 kam es gegen 03:25 Uhr auf der BAB 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern, in Höhe der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim, zu einem Verkehrsunfall. Dabei geriet der alleinbeteiligte PKW vermutlich aufgrund Aquaplanings ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit dem Ausfahrtsschild. Im Grünstreifen überschlug sich der PKW und blieb anschließend auf dem ...

