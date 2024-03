Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Kirkel

Kirkel (ots)

Am Mittwoch den 06.03.2024, gegen 13:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht im Kohlroterweg, in Höhe des Anwesens 13, in Kirkel-Neuhäusel. Ein bislang unbekannter Fahrer eines mutmaßlich silbernen Fahrzeugs, welcher die besagte Straße in Fahrtrichtung Kaiserstraße befuhr, touchierte im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarze Dacia mit Homburger Kreiskennzeichen. Hierdurch wurde die linke hintere Seite des geparkten Fahrzeugs beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Gesucht wird insbesondere eine Zeugin, welche sich hinter dem unfallverursachenden Pkw befand und dem Geschädigten eine Notiz hinterließ.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

