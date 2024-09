Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen und Hauptzollamt Dortmund stellen bei gemeinsamem Einsatz mehrere hundert unversteuerte E-Zigaretten sicher

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem gemeinsamen Einsatz in der Hagener Innenstadt stellten Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei und des Hauptzollamtes Dortmund am Dienstag (24.09.2024) mehrere hundert unversteuerte E-Zigaretten sicher. Bei dem Einsatz zu Bekämpfung der Schwarzarbeit erhielten die Einsatzkräfte einen Hinweis auf ein Fahrzeug in der Frankfurter Straße. Zeugen hatten beobachtet, dass aus diesem heraus E-Zigaretten verkauft wurden. Die Beamten ermittelten den Lieferwagen und fanden darin weit über 300 E-Zigaretten, an denen keine Steuerzeichen angebracht waren. Die Zollbeamten stellten die unversteuerte Ware sicher und übernahmen die weitere Bearbeitung. Der Steuerschaden beträgt ersten Ermittlungen zufolge über 1.500 Euro. Dieser Betrag muss in der Regel zusätzlich als Strafe gezahlt werden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell