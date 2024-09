Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Unfälle mit Verletzten in Boele - Mehrere Verletzte und zehntausende Euro Schaden

Hagen-Boele (ots)

Der erste von zwei Unfällen in Boele ereignete sich auf der Dortmunder Straße. Gegen 15:30 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Isuzu aus ungeklärter Ursache auf den im Rückstau stehenden VW eines 37-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den davorstehenden Ford eines 43-Jährigen geschoben und dieser auf den vor ihm stehenden Dacia eines 60-Jährigen. Durch den Unfall erlitten der Ford-Fahrer, der 37-jährige Beifahrer des 46-Jährigen und die 31-jährige Beifahrerin des VWs leichte Verletzungen. Der Isuzu und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der zweite Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr, als ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer aus ungeklärter Ursache beim Abbiegen mit dem entgegenkommenden Motorroller eines 34-Jährigen zusammenstieß. Der Kradfahrer stürzte, erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Motorroller war nicht mehr fahrbereit. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren zehntausend Euro. Wie genau es zu den Unfällen kam, ermittelt jetzt das Hagener Verkehrskommissariat. (hir)

