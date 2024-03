Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Rönhagenweg/ Einbruch in Wintergarten

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Rönhagenweg in einen Wintergarten eingebrochen. Zwischen 11.30 am Freitag (15.03.24) und 17 Uhr am Samstag (16.03.24) brachen die Täter eine Tür auf. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

