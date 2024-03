Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Domgasse/Kirchentür beschmiert - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Mit schwarzen Buchstaben haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (14.03.) die Holztür zur Sakristei des Billerbecker Doms beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstag. Die Polizei prüft den Zusammenhang zu einer weiteren Schmiererei an der Eingangstür des Polizeipostens in der Schmiedestraße. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

