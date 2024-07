Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - E-Scooter-Fahrer angefahren und fortgefahren - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Mittwochvormittag hat sich ein Unfall zwischen E-Scooter und einem Pkw ereignet. Gegen 11:00 Uhr befuhr ein unbekannter Pkw-Lenker die Wurmberger Straße in Richtung Stadteinwärts. Zur selben Zeit überquerte ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer den am Kreisverkehr befindlichen Zebrastreifen aus Richtung Graf-Leutrum-Straße kommend in Richtung Haidachstraße. Hier kam es zur Kollision des E-Scooters und dem bislang unbekannten Fahrzeug. Der Junge stürzte und zog sich diverse Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort ohne sich um den gestürzten Jungen zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleintransporter handeln, welcher vermutlich im Frontbereich beschädigt sein müsste. Der Fahrer wird als eine 40-jährige männliche Person beschrieben, mit braunen, kurz nach oben gekämmten Haaren. In dem Fahrzeug befand sich noch ein Beifahrer, welcher ebenfalls männlich und mit kurzen braunen Haaren beschrieben wurde. Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 07231/186-3311 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell