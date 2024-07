Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Offenbar unachtsam entsorgte Asche führt zu Garagenbrand

Überberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, um 03:50 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Garagenbrand in Überberg gerufen worden. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren Altensteig und Überberg konnte der Brand in einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der Lengenlocher Straße rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Ursächlich für die Rauchentwicklung war offenbar in einem Pappkarton entsorgte Asche, die am Abend zuvor in der Garage abgestellt wurde. Eine ältere Bewohnerin des Mehrfamilienhauses wurden vorsorglich durch eine ebenfalls an der Örtlichkeit befindlichen RTW-Besatzung untersucht. An dem Wohnhaus entstand kein Sachschaden. Neben Beamten des Polizeirevier Nagolds waren Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Mitarbeiter des Rettungsdienstes im Einsatz.

Die Polizei rät:

- Asche und Holzkohlereste speichern im Innern ihre Wärme über Tage. Daher sind diese sowohl mindestens 48 h auskühlen zu lassen, beginnend ab Auskehr aus der Feuerstelle, als auch zusätzlich zu wässern. Nur dann kann man davon ausgehen, dass sie gefahrlos entsorgt werden können. - Für die Zwischenlagerung vor der Entsorgung benutzen Sie ausschließlich feuerfeste Behälter aus Stein oder Metall (kein Kunststoff). - Entsorgen Sie heiße Asche niemals im Kompost oder der Biotonne: die darin ablaufenden Gärprozesse erhalten die gebundene Wärme und führen oft zu Bränden. - Bei gegenteiliger Verhaltensweise kann grobe Fahrlässigkeit angenommen werden, was im Ergebnis sowohl den Verlust des Versicherungsschutzes, strafrechtliche Verfolgung als auch die Kostenpflichtigkeit des Feuerwehreinsatzes nach sich ziehen könnte.

Unsere Präventionsarbeit soll dabei helfen, solche gefährlichen Situationen zu vermeiden und Sie vor Schaden zu bewahren!

