Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13:25 Uhr soll sich ein bislang unbekannter Mann am "Böser Berg" gegenüber einem Bistro in unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Zeuginnen alarmierten die Polizei , die nach dem Unbekannten fahndete, ihn aber nicht mehr feststellen konnte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 50 Jahre, etwas dicklicher, er trug einen hellgrauen Zip-Kapuzenpullover, eine blaue Jeans und schulterlanges rotbraunes Haar

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

