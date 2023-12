Polizei Hamburg

POL-HH: 231214-2. Zeugenaufruf nach Raubdelikt in Hamburg-Oldenfelde

Hamburg (ots)

Tatzeit: 16.11.2023, 00:45 Uhr

Tatort: Hamburg-Oldenfelde, Greifenbergpark

Mitte November haben vier bislang unbekannte Täter einen 55-jährigen Mann im Greifenbergpark in Hamburg-Oldenfelde ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte sich mit einer ihm bislang unbekannten Frau verabredet, um sexuelle Leistungen gegen Entgelt in Anspruch zu nehmen. Nachdem er - im Beisein der Frau - in einer Einkaufspassage in der Greifenberger Straße Geld an einem Automaten abgehoben hatte, wurde er im nahegelegenen Greifenbergpark unvermittelt von drei Männern zu Boden gebracht und ihm das zuvor abgehobene Bargeld geraubt. Der Geschädigte wurde hierbei nicht verletzt.

Sofort von der Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen tatverdächtiger Personen.

Die Frau, die den Geschädigten zur Geldabhebung begleitet hatte, wird bislang wie folgt beschrieben:

- 170 bis 175 cm groß - 20 bis 22 Jahre alt - schlanke Figur - schulterlange, dunkelbraune Haare

Zu ihren mutmaßlichen Komplizen liegt bislang keine Beschreibung vor.

Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 154) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell