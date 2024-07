Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Holztransporter erschreckt Pferd, Reiterin stürzt - Zeugen gesucht

Bad Wildbad (ots)

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Bad Wildbad nach dem Fahrer eines Holztransporters. Eine 23-Jährige ritt am Dienstagmittag gegen 11:50 Uhr in Christophshof auf ihrem Pferd vom dortigen Wasseraufbereitungsbecken in Richtung des Nassholzlagerplatzes. An der Hand führte sie ein weiteres Pferd mit sich. Von hinten näherte sich ein Holztransporter, vor den beiden Pferden scheuten und durchgingen. Die Reiterin stürzte und zog sich hierbei diverse Verletzungen zu. Der Holztransporter setzte seine Fahrt fort ohne sich um die gestürzte Reiterin zu kümmern. Jedoch trat eine Spaziergängerin zu der gestürzten Frau und erkundigte sich nach deren Wohlbefinden. Die Frau war mit ihren beiden Hunden, ein dunkelbrauner sowie ein weißer Hund mit braunen Flecken, unterwegs und kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 55-65 Jahre alt - schulterlange, krause, blonde Haare - Sie trug zum Zeitpunkt des Vorfalls ein rotes Oberteil

Der Holztransporter war ungeladen und hatte hinter seinem schwarzen Führerhaus einen Verladekran.

Der Polizeiposten Bad Wildbad bittet Hinweisgeber sowie Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Spaziergängerin mit ihren beiden Hunden, sich beim Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-0 oder beim Polizeiposten Bad Wildbad unter der Nummer 07081 9390-0 zu melden.

