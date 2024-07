Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfallverursacher gesucht

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Ludgeristraße;

Unfallzeit: 19.07.2024, 18.05 Uhr;

Einen Lkw beschädigt hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag in Heek. Den Unfall verursachte der Unbekannte gegen 18.05 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Ludgeristraße. Trotz des entstandenen Schadens und Ansprache durch den Geschädigten entfernte sich der Verursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Flüchtig ist eine etwa 30 bis 35 Jahre alte und circa 1,75 bis 1,80 Meter große männliche Person mit dunklen, kurzen Haaren. Der schmal gebaute Mann trug zum Unfallzeitpunkt eine kurze Hose und ein T-Shirt. Unterwegs war er in einem silberfarbenen Opel Vectra mit polnischen Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell