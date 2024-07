Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec aus Hütte entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hochfeldstraße;

Tatzeit: zwischen 20.07.2024, 14.00 Uhr, und 21.07.2024, 13.00 Uhr;

Einbrecher haben am Wochenende in Bocholt ein Elektrorad gestohlen. Um an das Pedelec zu gelangen, hatten die Täter einen Gartenschuppen aufgebrochen. Daraus entwendeten sie ein blau-schwarzes Zweirad der Marke Victoria. Der Tatort liegt auf einem Grundstück an der Hochfeldstraße. Wer Hinweise geben kann, sollte sich mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen: Tel (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell