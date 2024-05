Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Göppingen - Schwere Brandstiftung

Brandmelder in psychiatrischer Klinik angezündet

Ulm (ots)

In einer Außenstelle des Christophsbades im Stadtgebiet Göppingen wurde gegen 01:40 Uhr ein Brand gemeldet. Eine bislang unbekannte Täterschaft zündete einen Brandmelder auf dem Flur an, sodass dieser in Brand geriet. Nur durch das schnelle und beherzte Eingreifen einer Mitarbeiterin, welche das Feuer mit einem Feuerlöscher löschte, konnte der mögliche Übergriff auf Gebäudeteile verhindert werden. Alle 12 Bewohner der Station wurden vorsorglich durch Polizei und Feuerwehr auf eine Nachbarstation evakuiert. Verletzt wurde durch die Aktion glücklicherweise niemand. Da ein technischer Defekt den ersten Ermittlungen nach ausscheidet, führt das KK Göppingen nun weitere Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Steffen Schwarz) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0955860)

