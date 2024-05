Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GIE) Giengen - Illegale Prostitution

Ostasiatische Dame bietet sexuelle Dienstleistungen in einer Pension an

Ulm (ots)

Ein Pensionsbetreiber verständigte am Abend des 17.05.2024 die Polizei, nachdem ihm auffiel, dass das Zimmer einer, seiner weiblichen Gäste auffällig von verschiedenen männlichen Besuchern frequentiert wird. Ermittlungen ergaben, dass eine 59-jährige Ostasiatin seit mehreren Tagen in ihrem Zimmer der illegalen Prostitution nachgeht. Innerhalb das Zimmers konnten mehrere Hinweise zur Erhärtung dieses Verdachts aufgefunden werden. Zudem konnte noch vor Ort ein Zeuge ausgemacht werden, welcher gerade auf dem Weg zu der Dame war. Er gab etwas zögerlich an, dass er über das Internet Kontakt zu der Dame aufgenommen und sich mit ihr zum tête-à-tête verabredet hatte. Die Dame erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen verbotener Prostitution, da diese überhaupt erst in Städten mit über 35 000 Einwohner ausgeübt werden darf.

