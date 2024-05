Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Unbelehrbarer Autofahrer

Dass man zum Autofahren einen Führerschein benötigt, interessierte einen jungen Mann in Eislingen nicht unbedingt.

Ulm (ots)

Der 28jährige fiel einer Streife des Polizeireviers Eislingen gegen 10.30 Uhr in der Stuttgarter Straße auf. Er war als Fahrer eines Peugeot nicht angegurtet. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle sollte der Mann seinen Führerschein vorzeigen. Spontan gab er den Polizisten gegenüber an, dass der seit Ende April bei einer Bußgeldbehörde lagert. Die hatte aufgrund eines anderen Verstoßes ein mehrmonatiges Fahrverbot verhängt. Der 28jährige wurde deshalb wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht - nicht ohne die eindringliche Belehrung, während des Fahrverbotes nicht mehr Auto zu fahren. Der Appell an sein Gewissen hielt nicht arg lange. Sehr zur Verwunderung der beiden Polizisten fuhr der Peugeot kurz nach 11.30 schon wieder die Stuttgarter Straße entlang. Am Steuer saß der gleiche Fahrer. Nach der zweiten Anzeige in so kurzer Zeit blieb den Beamten nur noch die Beschlagnahme des Fahrzeugschlüssels. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0964015)

