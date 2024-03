PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher in Diedenbergen +++ Unbefugte betreten alte Ländcheshalle +++ E-Scooter am Bahnhof gestohlen +++ Unfallverursacher flüchtet

Hofheim (ots)

1. Einbrecher in Diedenbergen,

Diedenbergen, Casteller Straße,

Freitag, 15.03.2024, 23:30 Uhr

(ll) Einbrecher drangen am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Diedenbergen ein.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gegen 23:30 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Casteller Straße. Die Täter durchsuchten die Wohnung und flüchteten im Anschluss mit dem Diebesgut, vermutlich in einem älteren Grand Cherokee, vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 EUR.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Regionalen Kriminalinspektion Main-Taunus unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

2. Unbefugte betreten alte Ländcheshalle,

Wallau, Am Rheingauer Weg,

Freitag, 08.03.2024, 10:00 Uhr bis Freitag, 15.03.2024, 09:20 Uhr

(ll) Wie der Polizeistation in Hofheim am Freitag bekannt wurde hatten unbekannte Täter zwischen dem 08.03.2024, 10:00 Uhr und dem 15.03.2024, 09:20 Uhr die Scheibe der Seiteneingangstür der alten Ländcheshalle eingeschlagen. Nachdem die Täter unbefugt die Räumlichkeiten der Sporthalle am Rheingauer Weg betraten, flüchteten diese in unbekannte Richtung und hinterließen einen Sachschaden von etwa 50 EUR.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

3. E-Scooter am Bahnhof gestohlen,

Niederhöchstadt, Brunnenstraße, S-Bahnhof,

Donnerstag, 14.03.2024, 17:00 Uhr bis Freitag, 15.03.2024, 11:20 Uhr (ll) Der Geschädigte hatte seinen E-Scooter am Donnerstag gegen 17:00 Uhr mit einem Schloss am Fahrradständer des S-Bahnhofs in Niederhöchstadt gesichert. Als er am 15.03.2024 wiederkehrte, stellte er fest, dass das Schloss gewaltsam geöffnet und der E-Scooter der Marke NINEBOT entwendet wurde. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn unter der (06196) 9695 - 0 zu melden.

4. Unfallverursacher flüchtet,

Kelkheim, B455, Waldparkplatz zwischen Fischbach und Schneidhain, Freitag, 15.01.2024, 10:00 Uhr bis Freitag, 15.03.2024, 12:30 Uhr

(ll) Auf dem Waldparkplatz zwischen Schneidhain und Fischbach kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Fahrzeug, bei dem das unfallverursachende Fahrzeug sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Geschädigte hatte ihren weißen Renault Capture am Freitag gegen 10:00 Uhr auf dem Waldparkplatz ordnungsgemäß geparkt. Nachdem sie von ihrem Spaziergang zurückkehrte, stellt sie einen Unfallschaden an der Front ihres Fahrzeugs fest. Das verursachende Fahrzeug hatte sich vom Unfallort entfernt ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachaschaden in Höhe von etwa 5.000 EUR.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell