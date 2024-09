Polizei Hagen

POL-HA: Unfall unter Drogen und ohne Führerschein - Drei Personen verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstag, 26.09.2024, kam es gegen 12:40 Uhr zu einem Unfall in Haspe. Am Kurt-Schumacher-Ring stand ein 56-Jähriger in seinem Audi an einer roten Ampel, als er einen Aufprall verspürte. Ein 34-jähriger Suzukifahrer hatte offenbar zu spät gebremst und eine 53-jährige Toyotafahrerin in den Audi geschoben. Die Toyotafahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin verletztem sich bei dem Unfall leicht. Der Suzuki und der Toyota mussten abgeschleppt werden. Der 34-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Er musste zur Identitätsfeststellung auf die Wache gebracht werden, wo ihm die Polizisten eine Blutprobe entnehmen ließen und eine Anzeige vorlegten. (hir)

