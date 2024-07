Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und hohem Sachschaden auf der Bundesautobahn 20

Landkreis Rostock (ots)

Am heutigen Abend, um kurz nach 18 Uhr, verunfallte in der Anschlussstelle Sanitz in Fahrtrichtung Stettin eine 29-jährige österreichische Fahrzeugführerin mit ihrem deutschen Mietwagen. Aufgrund des Unfalls kamen zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Autobahn- und Verkehrspolizei Dummerstorf zum Einsatz. Weiterhin landete ein Rettungshelikopter auf der Autobahn. Nach Angaben der Fahrzeugführerin war sie zu schnell in die Abfahrt eingefahren, sei dann geradeaus auf die Bankette geraten, in der Folge habe sie sich dann gedreht. Dabei wurden die Bankette und mehrere Verkehrszeichen erheblich beschädigt. Nach der medizinischen Erstversorgung kam die Fahrzeugführerin schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt in die Uniklinik nach Rostock. Die Anschlussstelle Sanitz war für eine Stunde voll und anderthalb Stunden halbseitig gesperrt. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf 40.000EUR geschätzt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Unfallermittlungen laufen. Karl Schröder, POK Autobahnpolizeirevier Dummerstorf

