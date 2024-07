Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Autfahrer kommt mit seinem PKW von der Fahrbahn der BAB14 ab

Schwerin/Jesendorf BAB14 (ots)

Am 23.07.2024 gegen 18:40 Uhr kam es auf der BAB14 zwischen den Anschlussstellen Schwerin Nord und Jesendorf zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Hierbei befuhr ein 25-jähriger polnischer Fahrzeugführer die BAB14 aus Schwerin kommend in Richtung Wismar. Den ersten Erkenntnissen nach könnte er auf Höhe der Unfallstelle auf Grund der Witterungsverhältnisse (Niederschlag) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge sei er in die Bankette gefahren und kam dort zum Stehen. Die BAB14 wurde für weitere Maßnahmen in Richtung Norden zunächst voll gesperrt. Aufgrund des Verkehrsaufkommens kam es zu Verkehrsbehinderungen. Jedoch bildeten die weiteren Fahrzeugführer eine Rettungsgasse, so dass weitere Einsatzkräfte ungehindert den Unfallort erreichten. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Leezen sicherten den Verkehrsraum und das Unfallfahrzeug gegen Wegrollen. Die beiden Verunfallten polnischen Männer (25 und 19 Jahre) konnten nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort verbleiben. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Dirk Schultze Polizeihauptmeister Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf

