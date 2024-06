Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fehlerteufel in Pressemeldung- korrigierte Version (Tag) Verkehrsunfall auf A60 - Zeugen gesucht

Bingen (ots)

Am Donnerstag, den 06.06.2024 gegen 12.10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 60 vom AD Nahetal kommend in Fahrtrichtung Mainz. In der dortigen Baustelle befuhr zunächst der LKW den rechten der beiden Fahrspuren. Der PKW befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Beschleunigungsspur. Der Fahrer des LKW wechselte den Fahrstreifen auf die Beschleunigungsspur ohne auf den daneben fahrenden PKW zu achten. Hierbei streifte der Fahrer des LKW und dessen Anhänger den PKW , so dass an dem PKW ein Schaden von der Fahrzeugfront bis zum Fahrzeugheck entstanden ist. Mehrere Zeugen haben den Verkehrsunfall beobachtet und durch Hupen den LKW Fahrer auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht. Dieser setzte jedoch seine Fahrt fort. Wer kann Hinweise zu dem Fahrer und dem LKW geben?

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell