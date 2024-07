POL-HRO: Störung bei der telefonischen Erreichbarkeit des Polizeireviers Rostock-Dierkow

Rostock (ots) - Am 23.07.2024 gegen 15:55 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck, zwischen den Anschlussstellen Grevesmühlen und Schönberg, ein Verkehrsunfall. Der 48-jährige deutsche Fahrzeugführer eines VW Passat kam bei Starkregen aus derzeit noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Der ...

mehr