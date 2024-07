Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Rostock (ots)

Am 25.07.2024 kam es auf der B105, Höhe Abzweig Bartenshagen-Parkentin, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Der 81-jährige Fahrzeugführer kam mit seinem Personenkraftwagen aus Richtung Bartenshagen und wollte nach links in Richtung Bad Doberan abbiegen. Er musste verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage der Kreuzung halten. Die 76-jährige Radfahrerin kam aus Richtung Bad Doberan und wollte die Lichtzeichenanlage in Richtung Bartenshagen-Parkentin überqueren. Beide Parteien hatten zum selben Zeitpunkt grün. Der Fahrzeugführer übersah nach eigenen Angaben die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Aufgrund der schwerwiegenden Verletzungen wurde die Radfahrerin durch einen Rettungswagen in den Schockraum der Uni-Klinik Rostock verbracht. Der Personenkraftwagen war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR. Die Polizei nimmt die Ermittlungen zur Fahrlässigen Körperverletzung gegen den Führer des Personenkraftwagens auf. Henning Krause Polizeikommissar Polizeihauptrevier Bad Doberan

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell