POL-MK: Tank von Grundstück gestohlen

Plettenberg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch waren Metalldiebe in Plettenberg unterwegs. Aus einer Lagerhalle an der Bannewerthstraße entwendeten sie mehrere Rollen Messingdraht, von einer umzäunten Baustelle in Siesel wurden 2 Kilometer Verteilerdraht gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise. Möglicherweise wurde in der Nacht ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet. Hinweise bitte unter Telefon 9199-0. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

