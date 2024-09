Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Halver (ots)

Taschendiebe haben am Dienstag eine 80-Jährige beim Einkaufen bestohlen. Als sie gegen 16 Uhr ihre Waren bezahlen wollte, suchte sie vergeblich in ihrer Einkaufstasche nach dem Portemonnaie. Um auszuschließen, es zu Hause vergessen zu haben, fuhr sie zunächst heim. Doch die Börse tauchte dort nicht auf. Deshalb erstattete sie einen Tag später Anzeige bei der Polizei.

Die warnt immer wieder vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper getragen werden. Geldbörsen oder Handtaschen in den Einkaufskorb zu legen, ist die schlechteste Variante. So haben Diebe leichtes Spiel. Doch geschickte Finger greifen auch in Gesäßtaschen oder öffnen unbemerkt Handtaschen, die an der Schulter hängen. Deshalb sollten diese mit dem Verschluss am Körper getragen werden. Keinesfalls darf die PIN zusammen mit der Bankkarte im Portemonnaie liegen. Betroffene sollten umgehend reagieren: Sie sollten Bank- oder Kreditkarten direkt vom Tatort aus sperren lassen und Anzeige bei der Polizei erstatten. Die veranlasst eine zusätzliche KUNO-Sperrung. Ansonsten könnten Diebe oder Finder per Lastschrift und Unterschrift einkaufen gehen. (cris)

