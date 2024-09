Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebe unterwegs

Plettenberg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch waren Metalldiebe in Plettenberg unterwegs. Aus einer Lagerhalle an der Bannewerthstraße entwendeten sie mehrere Rollen Messingdraht, von einer umzäunten Baustelle in Siesel wurden 2 Kilometer Verteilerdraht gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise. Möglicherweise wurde in der Nacht ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet. Hinweise bitte unter Telefon 9199-0. (cris)

