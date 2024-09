Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen zerstochen

Meinerzhagen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurden an einem an der Teichstraße geparkten Renault Trafic alle vier Reifen zerstochen. Der Halter erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell