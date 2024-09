Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach drei tatverdächtigen Ladendieben

Herscheid (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in Herscheid fahndet die Polizei öffentlich nach drei Tatverdächtigen. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie sie am 6. Juni den Laden am Mühlenweg betreten und abwechselnd das Personal ablenken, um dann mehrere Rosenscheren und eine hochwertige Killtec-Damen-Outdoorjacke zu stehlen. Nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, die Tatverdächtigen zu ermitteln, hat das Amtsgericht eine öffentliche Fahndung mit Hilfe der Aufnahmen aus der Überwachungskamera angeordnet. Sie sind samt Beschreibung der drei Männer zu finden im Fahndungsportal der NRW-Polizei unter https://polizei.nrw/fahndung/146347. Die Polizei fragt: Wer kennt diese Männer? Hinweise an die Polizei in Plettenberg, Telefon 02391/9199-0, oder an jede andere Polizei-Dienststelle! (cris)

