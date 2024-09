Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roadpol Safety Days: Kontrollen an Hauptunfallstellen

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei kontrollierte am Dienstag in Lüdenscheid im Rahmen der europaweiten Roadpol-Woche "Safety-Days" den Verkehr in Lüdenscheid. Der Fokus lag auf Hauptunfall-Stellen oder -Strecken sowie Hauptunfallursachen. In der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr postierten sich Polizeibeamte an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet.

Die Bilanz:

30 Verstöße gegen die Regeln zur Nutzung von Fahrstreifen,

20 Vorfahrts-Verstöße,

31 Fehler beim Abbiegen,

19 Verstöße gegen die Durchfahrtsverbote,

45 Fahrerinnen und Fahrer mit Handy in der Hand,

fünf Fahrer, die bei Gelb über die Ampel huschten und sechs, die es auch bei Rot noch versuchten.

Hinzu kommen 26 sonstige Verstöße.

In Summe begingen die Fahrerinnen und Fahrer 183 Verstöße. Dafür gab's Punkte und Bußgelder.

Verkehrsteilnehmer müssen auch in den kommenden Wochen immer wieder mit Kontrollen der Polizei rechnen - nicht nur in Lüdenscheid.

#LEBEN

(cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell