POL-MK: Einbruch in Schule

Altena (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in die Hundertwasser-Schule am Nüggelnstück eingebrochen. Aus einem Lagerraum der Ganztagsbetreuung wurden ein Spielgerät und ein Seitenwagen aus Metall sowie aus einem Klassenraum eine Medizintasche gestohlen. In der Mensa wurden Kühlschränke geöffnet. Die Täter beschädigten mehrere Schränke. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

