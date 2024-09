Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Von der Bühne gezogen und verletzt - Prügelei vor Jugendzentrum

Lüdenscheid (ots)

Drei Monate nach dem AOK-Firmenlauf im Juni hat ein 37-Jähriger Anzeige bei der Polizei wegen Körperverletzung erstattet. Wie er der Polizei mitteilte, sei er bei der After-Show-Party auf dem Rathausplatz angetrunken auf die Idee gekommen, auf die Bühne zu klettern. Ein mutmaßlicher Security-Mitarbeiter habe ihn daran gehindert und die Treppe heruntergeschubst. Er sei gegen einen Sprinter gefallen und habe sich so schwere Verletzungen zugezogen, so dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Das Ganze soll gegen 23.30 Uhr gewesen sein. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sich an den Vorfall erinnern können. Sie sollten sich melden unter Telefon 9099-0.

Zwei 17 und 19 Jahre alte Lüdenscheider haben sich am Dienstagnachmittag vor dem Jugendzentrum an der Altenaer Straße geprügelt. Die jungen Männer beschuldigen sich gegenseitig. Die Polizei ermittelt wegen gegenseitiger Körperverletzung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell