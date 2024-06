Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geld an Trickbetrüger verloren

Sondershausen (ots)

Am Mittwoch verlor ein Mann aus dem Kyffhäuserkreis einen vierstelligen Geldbetrag an Trickbetrüger. Der Geschädigte erhielt zunächst eine SMS von den Tätern, die sich in dieser Nachricht als dessen Sohn ausgaben. Im weiteren Verlauf baten sie um eine Geldüberweisung. In dem Glauben, dem vermeintlichen Sohn zu helfen, überwies der Geschädigte schließlich den geforderten Bargeldbetrag. Als er bemerkte, dass er Betrügern zum Opfer gefallen war, informierte er die Polizei.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Seien Sie stets misstrauisch. Speichern Sie die vermeintlich neue Nummer nicht ab und rufen Sie ihren Angehörigen stets unter der Ihnen bekannten Nummer an. Halten Sie im Zweifel persönlich mit ihren Angehörigen Rücksprache. Bei Fragen steht Ihnen jederzeit ihr örtliche Polizeidienststelle zur Verfügung.

