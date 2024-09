Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Hirz-Maulsbach (ots)

Am Montag, 16.09.2024, gegen 22.20 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 8 in der Gemarkung Hirz-Maulsbach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 21-jährige Pkw-Fahrerin zwischen den Ortslagen Kircheib und Rettersen von der Fahrbahn ab. Anschließend rutschte sie eine Straßenböschung herunter. Die Fahrerin erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden.

