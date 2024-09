POL-PDNR: Pkw mit Wohnwagengespann kollidiert

Helmenzen (ots) - Am Samstag, 14.09.2024, ereignete sich zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr in Helmenzen, Ortsteil Oberölfen, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem, in der Straße In den Gärten geparkten Pkw Seat. Dieser wurde hierbei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

