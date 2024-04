POL-BI: Verkehrsaktionstag "sicher.mobil.leben - Güterverkehr im Blick"

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Jöllheide, am Montag, 15.04.2024, sucht die Polizei Zeugen. Der oder die Einbrecher erschienen zwischen 05:00 und 14:00 Uhr an dem Wohnhaus, in Nähe der Einmündung Teichsheide. Nach den bisherigen Informationen öffneten sie ein Fenster in Kippstellung und betraten die Wohnung. Die Täter entdeckten Bargeld und verschwanden mit ihrer ...

