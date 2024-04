Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch durch gekipptes Fenster

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Jöllheide, am Montag, 15.04.2024, sucht die Polizei Zeugen.

Der oder die Einbrecher erschienen zwischen 05:00 und 14:00 Uhr an dem Wohnhaus, in Nähe der Einmündung Teichsheide. Nach den bisherigen Informationen öffneten sie ein Fenster in Kippstellung und betraten die Wohnung. Die Täter entdeckten Bargeld und verschwanden mit ihrer Beute durch das geöffnete Fenster.

Die Polizei erinnert:

Für Einbrecher bedeuten gekippte Fenster offene Fenster und bieten eine günstige Gelegenheit relativ schnell und lautlos in Häuser zu gelangen.

Mehr Informationen zum Schutz vor Einbrechern bietet die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Hinweise zu der Tat bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell