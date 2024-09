Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Birnbach (ots)

Am Dienstag, 17.09.2024, gegen 04.30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 8, zwischen den Ortslagen Weyerbusch und Birnbach, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Mann mit einem Pkw die B 8, aus Richtung Uckerath kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug. Es kam dann, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der Fahrer sowie seine 56-jährige Beifahrerin erlitten Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Weiterhin entstand Sachschaden. Neben Kräften des Rettungsdienstes und der Polizei war auch die Feuerwehr Weyerbusch im Einsatz. Die B 8 musste während der Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.

